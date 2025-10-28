Також буває й 13 командирів на одного піхотинця.

У деяких батальйонах піхоти майже немає, зі 120 військових — лише 7 піхотинців, решта — командири чи зв’язківці.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

"Такі ганебні випадку, коли у батальйону, це 560-600 бійців. Склад батальйону – 125 військових, з них – тільки 7 це піхота, решта – командири, рота забезпечення, рота логістики, рота зв’язку", - сказав він.

За словами депутата, інколи буває й 13 командирів на одного піхотинця, і це призводить до ситуації, коли батальйони небоєздатні.

"Тих неефективних командирів треба понижувати у званні, а деяких треба взагалі саджати", - вважає Горбенко.

Народний депутат підкреслив, що прорив на Добропільському напрямку стався через те, що командир не вивів війська на рубіж — і досі за це ніхто не поніс відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, російські війська, попри втрати, продовжують атаки на Добропільському напрямку Донецької області, де задіяні підрозділи морської піхоти.

Військовий експерт і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що у цих частин низький рівень підготовки. Він підкреслив, що Донеччина залишається пріоритетним напрямком для ворога.

Крім того, експерт додав, що на Придніпровському напрямку на Херсонщині російські окупанти не можуть закріпитися навіть на островах, а тому основні зусилля вони зосереджують на Донеччині.

