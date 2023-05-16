У Держдепі визнали, що їхні можливості перевіряти повідомлення про загибель громадян США в Україні вкрай обмежені.

Державний департамент перевіряє інформацію про загибель у Бахмуті колишнього спецназівця США. Про вбивство військового зі штату Айдахо повідомив напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Як пише видання "Голос Америки", ватажок оприлюднив у мережі знімок буцімто посвідчення з Пентагону на ім'я колишнього солдата-спецпризначенця армії США. "Нам відомо про інформацію щодо загибелі громадянина США у Бахмуті, ми шукаємо додаткові дані… Наші можливості перевіряти повідомлення про смерть громадян США в Україні вкрай обмежені", - повідомили у прес-службі Держдепартаменту.

Відомство США висловило співчуття родинам усіх, хто втратив близьких у війні РФ проти України.

Відео дня

"Ми повторюємо наше повідомлення про те, що громадяни США не повинні їздити в Україну через війну і через виокремлення американських громадян в Україні представниками служби безпеки РФ. Громадяни США мають негайно виїхати, використовуючи будь-який наземний транспорт", - закликали у Держдепі.

На відео Пригожин розповів, що має намір передати тіло вбитогоколишнього спецназівця американській стороні. Але в даний час немає офіційного підтвердження смерті військового.

Іноземці на війні в Україні

Іноземці в Україні воюють у складі Інтернаціонального легіону. Він нарохлвує сотні військових з 50 країн світу. Час від часу з'являється інформація про загибель на фронті іноземних добровольців. Так, 1 квітня на фронті під Бахмутом загинув білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним "Моджахед". А 6 травня у боях за Бахмут загинув американський ветеран, боєць Інтернаціонального легіону 27-річний Крістофер Джеймс Кемпбелл, який був нареченим доньки українського режисера Олеся Саніна.

Вас також можуть зацікавити новини: