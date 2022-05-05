Очоливши незаконно створений на окупованій території орган освіти, вона схиляла освітян Мелітополя до організації навчального процесу за програмою країни-агресора.

Директору мелітопольського коледжу повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя директору мелітопольського коледжу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2022 року підозрювана добровільно надала згоду очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти.

"Про своє призначення "керівником Мелітопольського відділу освіти" вона особисто повідомила кожному директору школи. На підтримання незаконної влади військової адміністрації РФ "псевдоначальниця" вимагала від освітян окупованого міста організувати навчальний процес за програмою країни-агресора", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Мелітопольському районі знищено міст, який забезпечував постачання ресурсів окупантам з Криму.

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