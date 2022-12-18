Хиткий моральний дух майже напевно продовжує бути дуже вразливим у більшій частині російських сил.

У британській розвідці сумніваються, що "творчі бригади" в армії Російської Федерації покращать моральний дух окупаційних військ у війні проти України.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Там проаналізували, як себе почувають російські військові на війні.

Як відомо, 14 грудня російське міністерство оборони оголосило про створення двох "прифронтових творчих бригад", яким доручили підвищити моральний дух військ, які беруть участь у війні проти України.

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"Російські медіа повідомляють, що до лав увійдуть оперні співаки, актори й артисти цирку. Цьому передувала нещодавня кампанія російського міністерства оборони із заохочення громадськості до пожертвування музичних інструментів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, воєнна музика і організація розваг для розгорнутих військ мають довгу історію у багатьох арміях, але в Росії вони тісно пов'язані з радянською концепцією ідеологічної політичної освіти.

"Хиткий моральний дух майже напевно продовжує бути дуже вразливим у більшій частині російських сил. Однак стурбованість солдатів переважно зосереджується на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах з виплатами, на нестачі техніки і боєприпасів, і на відсутності чіткості щодо цілей війни. Малоймовірно, що зусилля творчих бригад суттєво знімуть ці побоювання", - йдеться у повідомленні.

Російська армія: новини про військових

У листопаді повідомлялося, що російські військові не хочуть виконувати накази свого керівництва. Окупантам не дають відступати, на фронті їх контролюють "загороджувальні загони", а дезертирів можуть розстріляти.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ хоче захопити Бахмут, щоб підняти моральний дух нації і продовжити мобілізацію чоловіків на війну.

Понад 4300 російських військовослужбовців і мобілізованих в РФ звернулися до української сторони з приводу добровільної здачі в полон ЗСУ.

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