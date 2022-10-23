Він наголосив, що Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах.

Україна потребує далекобійної зброї не для нападу на Росію, а для захисту своїх суверенних територій.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналіст додав, що "навіть найкраща протиповітряна оборона не зможе відбити всі російські атаки", та спитав, чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ. Український прем'єр відповів, що зброя необхідна Україні виключно для самозахисту.

Відео дня

"Передусім Україні потрібна техніка для захисту своїх людей. Ми не говоримо про напади на Росію. Йдеться про захист нашої території. Ми захищаємо свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - пояснив урядовець.

За його словами, Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, окупаційні війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, на Харківщині. Через ворогів було багато жертв й постраждалих.

Збройні Сили України дають гідну відсіч загарбникам й наприкінці серпня пішли у контрнаступ.

У Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародних партнерів надавати Україні більше зброї на тлі звільнення більшої кількості міст і сіл Харківської області. Зокрема, ЗСУ потребують далекобійної зброї, яка дозволить влучати по об'єктах у глибокому тилу ворога.

Україна зробила запит на передачу 300 км ракет ATACMS з умовою, що узгоджуватиме з Вашингтоном всі удари по ворогу.

Однак згодом стало відомо, що США ще не схильні передати українським військам далекобійні ракети ATACMS до пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS і MARS II з дальністю польоту до 300 кілометрів.

Вас також можуть зацікавити новини: