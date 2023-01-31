При цьому авіаційне прикриття Україні необхідне не тільки у військовий час, а й у мирний.

Україні для захисті свого неба необхідно до двох сотень багатоцільових бортів із заміною морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів.

Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info і в коментарі "Українській правді".

Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час. Наразі авіаційне угрупування окупантів, зосереджене на чотирьох десятках аеродромів в РФ, Білорусі та окупованих територіях, у п’ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

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"Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається... Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу. На нинішній час найбільшим вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є саме F-16, бо на це є певні об’єктивні причини. І це не одноосібне рішення, ведуться постійні консультації із партнерами", - зазначив Ігнат.

За його словами, очевидно, що Україні не нададуть все й одразу. Спершу буде декілька авіаційних підрозділів – ескадрилей. Необхідно підготувати льотний склад, авіаційних інженерів та аеродромну інфраструктуру до переходу на нові літаки та супутнє обладнання.

Наступним етапом стане формування авіаційних бригад. Передбачається, що їх може бути до п’яти, кожна з яких включатиме до 3 ескадрилей. Повне переозброєння і заміщення старої радянської техніки потребує до двох сотень бортів.

Наразі Повітряні сили України налічують 11 бригад (1– навчальна, 3 – транспортні, одна – штурмова, одна – бомбардувальна і 5 – винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння аж у 1991 році.

Ігнат зазначив, що така реформа Повітряних сил передбачалась ще задовго до вторгнення Росії. За його словами, літак F-16 має широкий спектр засобів ураження: може завдавати ударів як по наземних цілях (склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, укріпрайони, бронетехніка противника), так і вражати усі види аеродинамічних цілей (ракети, літаки, гелікоптери і дрони-камікадзе).

Перевага у повітрі відкриє українським силам шлях до проведення наземних операцій, зокрема із деокупації територій.

Ігнат додав, що прогнозувати терміни поставок F-16 некоректно поки що. Втім, українські пілоти та інші фахівці готові до навчання.

F-16 для України: що відомо

Україна неодноразово закликала союзників передати винищувачі F-16 для боротьби з російськими загарбниками. Втім, поки бойові винищувачі входять в список озброєння, яке не вдається "розблокувати".

Вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав журналістам, що вони не передаватимуть Україні винищувачі. У Білому домі його позицію підтримали.

Водночас Нідерланди заявили про готовність розглянути можливість поставок F-16, якщо Україна звернеться з таким проханням. Про таку готовність також заявили в Польщі. Умовою для цього є дозвіл США.

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