Однією зі складових є тиск на українське суспільство.

Головною задачею окупаційної армії Російської Федерації на лютий є вихід на кордон Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. "На Покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ на лівому фланзі. Отримавши відсіч в н.п Удачне, відновлює штурмові дії південніше, активно лізе на східну частину Успенівки", - написав він.

За словами військовослужбовця, вихід на кордон Дніпропетровщини є медійною метою росіян, оскільки вони прагнуть чинити морально-психологічний тиск на українське суспільство:

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"Нам треба розуміти, що Україна - суцільна територія, яка усередині немає ніяких кордонів, вони лише на картах".

Російський наступ

Це не перше повідомлення про російські плани вийти на кордон Дніпропетровщини. Раніше аналогічну заяву зробив український офіцер Сергій Цехоцький.

Водночас він вважає, що наразі у російських загарбників немає сил та засобів для активного просування вглиб регіону.

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