Місцевим священникам наказують посилити пропаганду через молитви.

До Маріуполя "з інспекцією" приїхала делегація московського патріархату, колаборантам видано вказівки збільшити кількість молебнів "на захист війська російського".

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Релігія на службі окупантів. Вчора в місто приїхала велика делегація московського патріархату з інспекцією. Великий кортеж з попів та військової охорони. Їх провезли по церквах (які майже не постраждали, зрозуміло, чому)", - зазначив він.

Крім того, додав Андрющенко, відбулася окрема непублічна екскурсія в Драматичний театр.

"Видано вказівки колаборантам - храми відновити в першу чергу. Посилити кількість молебнів на захист війська російського. Місцевим попам - посилити пропаганду через молитви по невинно убієнним "українськими військовими", - розповів радник мера.

Також йшлося про подальшу долю храму Петра Могили, який може бути знесено або перероблено "під канони РПЦ".

"Московській патріархат продовжує працювати як повноцінне ФСБ. Тому може вже час остаточно відправити його за "ОПЗЖ" та військовим кораблем офіційно?", - написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що патріарх Російської православної церкви Кирил підтримав агресію Росії проти України.

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