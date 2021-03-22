Ворог застосував заборонені міномети.

Протягом минулої доби, 21 березня, бойовики РФ на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил від ворожих обстрілів немає.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Зазначається, що поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь по українським захисникам із мінометів 82-го калібру.

Біля Лебединського противник здійснив обстріл позицій ОС з ручних протитанкових гранатометів.

Від початку поточної доби, 22 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Богданівки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

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Автор: Дмитро Захаров