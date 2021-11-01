Окупанти застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

За добу 31 жовтня на Донбасі окупанти поранили одного українського військового.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. ... Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні українських військових щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 1 листопада.

Загалом упродовж минулої доби штаб ООС зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, поблизу Луганського та Майорська окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. В районі Новоолександрівки стріляли з великокаліберних кулеметів.

Читайте такожРосія доставила на окупований Донбас нові партії озброєння та боєприпасів - розвідкаПозиції військових ООС біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Неподалік Мар'їнки та двічі біля Шумів бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети. Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

Біля Зайцевого окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети. А з автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.

Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли. Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначають у штабі ООС.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерел західних ЗМІ, Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки та військовослужбовців.

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Автор: Катерина Комолова