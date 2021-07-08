На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 7 липня, російські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення, його стан задовільниий.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, поблизу Пісків ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Біля Золотого-4 ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

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В районі Причепилівки бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Авдіївки противник обстрілював позиції ОС з ручних протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 8 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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Автор: Дмитро Захаров