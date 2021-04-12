Бойовики застосовували заборонене озброєння.

Протягом минулої доби, 11 квітня, збройні формування РФ на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС. Так, неподалік населеного пункту Невельське противник здійснив обстріл українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров