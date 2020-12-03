Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників / фото УНІАН

Сьогодні збройні формування Російської Федерації на Донбасі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного та Опитного.

Читайте такожУ розвідці назвали чисельність російських військ на окупованому ДонбасіПро це повідомив прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 3 грудня, збройні формування РФ та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

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Автор: Леся Лещенко