Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня.

Сьогодні збройні формування Російської Федерації на Донбасі порушили режим припинення вогню поблизу Водяного та Опитного.

Читайте такожУ розвідці назвали чисельність російських військ на окупованому ДонбасіПро це повідомив прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 3 грудня, збройні формування РФ та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

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Автор: Леся Лещенко