ЗСУ просунулися на двох напрямках на Донеччині: в ISW розкрили подробиці

ЗСУ продовжують успішно стримувати спроби Росії захопити Костянтинівку.

Українські війська просунулися в напрямку Слов'янська та Костянтинівки в Донецькій області. Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни.

Так, згідно з геолокаційними даними, українські війська просунулися в центрі Закітного на північний схід від Слов'янська.

Водночас російські війська атакували поблизу Лимана, а також біля Ярового, Дробишева, Старого Каравана, Брусівки та в напрямку Діброви. Також бої точилися в напрямку Закитного, поблизу Калеників, Кривої Луки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки, а також у районі Федорівки Другої, Никифорівки та Бондарного.

Відео дня

Крім того, аналітики вказують, що українські війська просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Зокрема, ЗСУ просунулися на схід від Костянтинівки та на південь від Берестка. Водночас в ISW зазначають, що російські війська могли просунутися і проникнути в тил українських позицій у Берестку. Однак ці спроби прориву росіян не змінили контроль над територією або передовою лінією фронту, зазначають аналітики.

Російські війська також атакували поблизу самої Костянтинівки; у районі Міньківки, Маркового та Часового Яру, під Іванопіллям, у районі, Клебан-Бика, Берестка; а також у районі Іллінівки, Яблунівки, Степанівки, Довгої Балки. Також бої точилися в районі Русиного Яру, Софіївки, Павлівки та Новопавлівки.

В ISW зазначають, що українська оборона продовжує стримувати російські спроби захопити Костянтинівку. За даними аналітиків, російські війська, ймовірно, досягли східної околиці Костянтинівки, але південно-східна частина Костянтинівки залишається спірною "сірою зоною". При цьому росіяни зазнають великих втрат під час штурму Костянтинівки і поки що не змогли просунутися на позицію, з якої вони могли б провести ефективний наступ на Краматорськ з півдня.

Ситуація на фронті

Раніше речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець повідомив, що Росія встановила крайній термін для захоплення Константинівки в Донецькій області до кінця квітня, однак українські військові вважають такі терміни нереалістичними.

Також, за даними ISW, Росія прагне захопити пояс міст-фортець на Донбасі. Йдеться про Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області.

