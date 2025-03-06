Українські військові закликали США продовжити постачати зброю Україні, бо це допомагає боротися за майбутнє країни.

Українські оператори Patriot звернулися до США щодо необхідності продовження надання військової допомоги для боротьби з російськими окупантами.

Про це йдеться у дописах Повітряного командування "Захід" і "Південь" у соцмережі. Зокрема, оператори ЗРК Patriot підтримали флеш-моб пілота літака F-16 та закликали американців стояти пліч-о-пліч з українцями та продовжувати спільну боротьбу.

Була висловлена подяка американському народу за постійну підтримку та військову допомогу. "Дякуємо всьому американському народу за постачання нам зброї! Завдяки вашій підтримці ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них! Боротьба українців триває!", - йдеться у повідомленні.

Сприяння від США зміцнює Україну і дає українцям змогу боротися за майбутнє у вільному світі.

Флешмоб про допомогу США

Українські пілоти винищувачів F-16 висловили американцям вдячність за надану США військову допомогу.

Герой України Вадим "Karaya" Ворошилов опублікував в Instagram кадри роботи української авіації та фотографії пілотів, які тримають в руках картки зі словами вдячності. Льотчик зазначив, що його бойові побратими дякують американцям за можливість ефективно захищати міста від російського терору.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив призупинити усю військову допомоги для України, раніше оголошену попереднім президентом Джо Байденом.

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