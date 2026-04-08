Дронів-'ждунів' побільшало: Флеш розкрив принцип їх роботи

За його словами, росіяни передбачили заходи, щоб якнайдовше утримувати дрон в робочому стані.

Застосування дронів -"ждунiв" на фронті і в тилу стає дедалі масовішим. Про це повідомив в Telegram фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов. При цьому продемонстрував модуль гібернації "ждуна", тобто йдеться про режим очікування.

Він розповів про рішення противника щодо цих дронів, оскільки "фізика у нас із ворогом спільна", тому й показники будуть однаковими.

За його словами, росіяни знизили потужності відео передача - VTX дрона-очікувача до мінімуму, тому акумулятор розрядився через 12 годин.

"Відключення VTX дрона через реле. Через 17 годин дрон зміг злетіти з 2 кг і пролетіти 5 хвилин", - сказав він про ще одну особливість дрона-"ждуна".

Флеш зазначає, що такий дрон повністю відключає бортову електроніку, крім приймача команд управління, тому через 17 годин дрон зміг злетіти і пролетіти з 2 кг 13 хвилин.

Застосування "дронів-ждунів" Росією

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці 2025 року командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що російські "дрони-ждуни" стають загрозою не лише для військової логістики у ближній прифронтовій зоні, але й і цивільному транспорту у десятках кілометрів від фронту.

За словами "Мадяра", російські дроні, що сидять на узбіччі в засідці, чекаючи на появу української техніки, є щоденним явищем у зоні 10-15 км від лінії бойового зіткнення. А от на глибині 20-40 км такий "ждун" був несподіванкою, особливо для цивільного населення.

