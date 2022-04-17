Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовано, а інформація щодо жертв та постраждалих ще уточнюється.

У центрі Харкова ворожі ракети сьогодні влучили у майже два десятки житлових багатоповерхівок.

Про це зазначається у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"17 квітня близько 14:00 у м. Харкові внаслідок ворожих обстрілів у центральній частині міста сталося попадання у житлові багатоповерхові будинки за 18 адресами. В п'ятиповерховому будинку горіли квартири на четвертому та п’ятому поверхах", - зазначено у повідомленні.

За інформацією ДСНС, наразі усі пожежі ліквідовано. Від ДСНС залучалось 160 осіб та 33 од. техніки.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, за фактом сьогоднішнього обстрілу Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 17 квітня 2022 року близько 13:25 російські військовослужбовці обстріляли центр Харкова - Київський та Шевченківський райони міста. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Щонаймеше 13 мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено низку житлових будинків, інститути та об‘єкти інфраструктури міста.

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