Джонсон запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабную програму підготовки для українських військових.

Про це заявив Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters.

Він запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії також додав, що його неоголошений візит до Києва має надіслати чітке та просте повідомлення українському народу про підтримку від його країни.

"Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, 17 червня Джонсон прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Команда Офісу президента та уряд обговорили з Джонсоном необхідність постачання важкого озброєння та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака.

Також серед тем були гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків Українській державі.

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