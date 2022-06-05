Важливо не те, ракети якої дальності США постачають в Україну, а те, по яких цілях вони застосовуватимуться, вважає дипломат.

Російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території Росії, цілком виправдано є об'єктом для ураження.

Про це під час одного з українських заходів у Вашингтоні розповів колишній посол США в Україні, віце-президент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, передає "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, - це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані - в Україні або Росії", - наголосив дипломат.

На його переконання, російська артилерія, яка стріляє з території РФ, виправдано буде ціллю для ураження. При цьому, зазначив дипломат, Україна потребує більше військової допомоги.

"Сполучені Штати мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS - це гарний хід, добре, що адміністрація ухвалила таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо", - зауважив Тейлор.

Ключове значення, за словами колишнього посла, має терміновість поставок, адже чим швидше, тим краще: США мають підтримувати Україну "просто зараз усім, чим можуть".

Як повідомляв УНІАН, 1 червня адміністрація Байдена оголосила про виділення нового пакета оборонної допомоги Україні на суму 700 млн доларів. Зокрема, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Україна сама ухвалюватиме рішення, на які відстані застосовувати отримані американські ракетні системи залпового вогню.

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