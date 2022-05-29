Президент наголосив, що у зруйнованих будинках Харкова РФ може побачити, скільки всього вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла не лише битву за Харків, Київ і Північ України, вона програла власне майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом.

Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

Президент зазначив, що його сьогоднішнє звернення присвячене Харкову, Києву, Сєвєродонецьку та Кривому Рогу, а "через них - усій нашій державі, усім містам і громадам".

Він нагадав, що сьогодні відвідав Харків та передові позиції українських військових в області.

"Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, обпалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ - туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація", - сказав Зеленський.

За його словами, будинки "дивляться" на Росію і у них зараз, як у дзеркалі, РФ може побачити себе, побачити, скільки всього вона програла за ці 95 днів повномасштабної війни.

"Росія вже програла не тільки битву за Харків, Київ і Північ нашої країни, вона програла власне майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони усі згоріли, зокрема і там - на Салтівці", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак зазначив, що війна в Україні продовжуватиметься довго, однак РФ зазнає поразки, яка обернеться для неї повним крахом.

Вас також можуть зацікавити новини: