Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українські військові відбили атаки російських окупантів на трьох напрямках - Краматорському, Бахмутському і Авдіївському.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, атаки відбиті в районах населених пунктів Торське, Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Мар’їнка, Побєда і Невельське.

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У Генштабі зазначають, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках, а також вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснили до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині", - повідомили в Генштабі.

На Сіверському напрямку окупанти вели обстріли з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Також икористовували ударні БпЛА.

На Слобожанському напрямку росіяни стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

"В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - повідомляється у зведенні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування іранських ударних БпЛА "Shahed -136" з території Білорусі.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку війни Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України.

Тож 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

За даними Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 15 жовтня, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Попередньо у британській розвідці повідомляли, що окупанти наблизилися на південь від Бахмута.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович, повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття під контроль низки населених пунктів на Бахмутському напрямку не відповідають дійсності. Це українські військові досить успішно провели контратаку.

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