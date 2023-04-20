Кількість окупантів на полі бою збільшиться, і це буде проблемою.

Закон про електронні повістки дозволить Росії збільшити чисельність війська окупантів в Україні. Однак постійно нарощувати кількість живої сили РФ не може, тому що у неї не вистачає озброєння.

Такими висновками поділився військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання слухача. Він заявив: "Це буде проблема для Збройних сил [України], але вирішувана проблема. Справа в тому, що Росія не може до нескінченності збільшувати чисельність — у них озброєння не вистачить. Вони сьогодні не знають, чим озброювати, і сьогодні вже створюються не мотострілецькі, а стрілецькі полки, роти, батальйони. І вони воюють без бронетехніки. Тому це буде проблематично, але не критично для нас".

За словами Жданова, потрібно ще подивитися на результати нової мобілізаційної хвилі в Росії. Експерт послався на заяву військового комісара Москви полковника Максима Локтєва про необхідність відстежувати призовників за допомогою вуличних камер спостереження. Це показує небажання громадян РФ з'являтися у військкоматах.

А ще у Росії спостерігаються проблеми із забезпеченням. Як заявив Жданов, держава-агресор не може забезпечити війська спорядженням. Вже були свідчення, як окупанти отримували б/в бронежилети і сталеві каски зразка 1955 року.

Закон про електронні повістки: що відомо

Кремлівський диктатор Володимир Путін 14 квітня підписав закон про створення цифрового реєстру військового обліку. Він дозволяє розсилати чоловікам призовного віку електронні повістки.

За ігнорування повістки можуть позбавити права водити автомобіль, здійснювати житлові угоди і виїжджати за кордон. За словами анонімного російського чиновника, Втеча росіян з РФ зачепила Путіна, і диктатор вирішив перешкоджати цьому в майбутньому.

Як повідомили в британській розвідці, електронні повістки — це частина підготовки Росії до тривалої війни проти України.

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