Шеремет заявив, що в Росії має бути загальна мобілізація.

Депутат Держдуми Російської Федерації від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет натякнув на проведення в Росії загальної мобілізації.

"Повинна бути загальна мобілізація. Ми повинні воювати "всім світом", як то кажуть, і кожен повинен відчувати свою причетність разом із країною. На даний момент цілком можлива [мобілізація]", – цитує його слова російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що Шеремет "передбачив" попередню хвилю мобілізації в Росії. Він заявив про її проведення 12 вересня, і через тиждень вона була офіційно оголошена президентом РФ Володимиром Путіним.

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Мобілізація в Росії

11 квітня 2023 року Держдума Російської Федерації прийняла поправки до законодавства, якими зрівняла паперові та електронні повістки. Тепер відкрутитися від призову шансів у росіян практично немає, адже повістка буде вважатися отриманою з моменту її публікації в особистому кабінеті військовозобов'язаного на порталі "Госуслуги", а за її ігнорування загрожує низка різних покарань.

Військовий оглядач, колишній спікер Збройних сил України Владислав Селезньов вважає, що далі мобілізація в Росії буде поширюватися не тільки на маленькі провінційні міста, а й на великі. Для того, щоб забезпечити показники, військкомати будуть братися, наприклад, за жителів Москви або Пітера.

Крім того, російські електронні повістки прокоментували в британській розвідці. Там це ноу-хау вважають частиною підготовки до більш тривалої війни проти України, адже впровадивши електронні повістки, Росія вирішує свою головну проблему під час мобілізації, а саме – ухилення від призову.

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