Щодоби з бюджету РФ на утримання російських військ біля кордонів України іде приблизно 10 мільйонів доларів.
Про це в ефірі телеканалу ДОМ повідомив військовий експерт, капітан І рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко.
Ці дані розраховані на 94 тисячі військових Росії, про переміщення яких заявляла розвідка.
У порівнянні з іншими кампаніями ці витрати, каже Риженко, для Путіна не є надто масштабними. Утримання угрупування чисельністю у 120 тисяч військових в Афганістані коштувала росіянам майже третину мільярда на добу.
Читайте такожРозвідка США: Росія планує залучити до нового наступу на Україну близько 175 тисяч військових"А щодо використання військ... Я хочу сказати, що бюджет Російської Федерації упродовж 25 років збільшився у 12 разів. У них зараз на одного військового припадає 100 тисяч доларів. Це у 6 разів більше, ніж на одного військового України", — уточнив експерт.
Ситуація на кордоні РФ і України
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.
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