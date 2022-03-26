Зелені коридори організовано у Київській та Луганській областях. Централізованої евакуації маріупольців не буде.

На суботу, 26 березня в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, однак централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла у відеозверненні.

Вона зазначила, що буде організовано коридор з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті, а безоплатно дозаправити авто маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

При цьому Верещук повідомила, що через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

"Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ просимо маріупольців звертатися до гуманітарних штабів", - додала вона.

Віце-прем'єр також повідомила, що у Київській області організовано гуманітарні коридори з села Плесецьке до міста Фастів, з села Северинівка до Білогородки, з міста Бородянка до міста Біла Церква, з сіл Червона Слобода, Рожів та Ситняки до Білої Церкви.

Водночас Верещук звернулась до жителів Славутича, Димера та Іванківа.

"Ми чуємо вас, ми знаємо, що ви потребуєте маршрутів. Ми над цим працюємо", - наголосила вона.

Верещук повідомила, що в Луганській області коридори будуть організовані з міста Рубіжне, з селища Нижнє, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецьк та Гірського - всі до Бахмута.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що за тиждень із заблокованих міст України гуманітарними коридорами евакуйовано 37 тис. 606 осіб.

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