Місцева влада закликає громадян не їхати.

Окупанти сьогодні, в суботу, 26 березня, намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі на Білорусь.

Про це повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський на своїй сторінці у Facebook.

"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі на Білорусь! Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно", - закликав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня на території Макарівської, Бучанської, Бородянської, Ірпінської, Дмитрівської громад та у м. Гостомель тривали бойові дії. У с. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка напружена гуманітарна ситуація.

Сьогодні у Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання, дві лінії 110 кВ відключено внаслідок бойових дій у передмісті - у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Окрім того, у столиці та в області запроваджують комендантську годину майже два дні.

Загалом на суботу, 26 березня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, однак централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

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