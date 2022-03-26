Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до поки що підконтрольного їм Криму.

Окупанти збираються сьогодні примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та месхетинських турків.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук сказала у відеозверненні.

"За наявною у нас інформацією, окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований український Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців", - повідомила вона.

Верещук зазначила, що херсонці активно й масово виходять на акції проти окупації. "Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм поки що Криму. Проте, ці кроки нікчемні і злочинні. А Херсон і херсонці – ви наші герої", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, окупанти із залученням підрозділів росгвардії не полишають спроб придушити спротив мешканців українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: