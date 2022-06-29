В Лисичанську все ще залишається близько 15 тисяч мирних мешканців.

Ситуація в Лисичанську вкрай важка, але евакуація населення під дуже щільними обстрілами може наразити людей на ще більшу небезпеку.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Голова Луганської ОВА зауважив, що в Лисичанську все ще залишається близько 15 тисяч мирних мешканців.

"Були пропозиції певних депутатів евакуювати все місто. Ми запропонували їм: будь ласка, прийміть законопроект про примусову евакуацію з міста, в якому ведуться активні бойові дії. Це ж не важка справа - прийняти такий законопроект, але чомусь не приймається, а пропозиції такі є", - зазначив Гайдай.

Він додав, що дуже обережно ставиться до евакуації під щільними обстрілами, навіть з міркувань убезпечити життя цивільних мешканців.

"Ми все ж таки евакуюємо, а не депортуємо людей. З 24 лютого по 29 червня за весь час евакуації ми вивезли десятки тисяч людей, жодний цивільний не був нами втрачений. Але я чітко розумію, коли евакуацію треба зупиняти і краще звертатись до людей, щоб вони залишались в укриттях. Тому що щільність вогню настільки велика, що ми можемо посадити людей в евакуаційний автобус і може статися жахлива ситуація. Тому до цього ми ставимося дуже обережно", - пояснив Гайдай.

Голова Луганської ОВА нагадав, що днями в Лисичанську сталась трагедія, коли люди стояли у черзі до підвезеної цистерни з водою.

"Був обстріл "Ураганами" з використанням заборонених касетних боєприпасів, в результаті загинуло майже 10 осіб і до 30 осіб отримали поранення. Окупанти закидали район "РТІ" такими протипіхотними мінами, вони так і називаються "пелюстки", які розроблені для того, щоб наносити масові враження. У місті просто розкидані ці міни. Російська армія стягнула на околиці міста величезну кількість техніки та військових, тому обстріли і атаки не припиняються", - акцентував Гайдай.

Також голова Луганської ОВА уточнив ситуацію щодо траси Бахмут-Лисичанськ.

"Траса Бахмут-Лисичанськ давно вже не використовується, тому що вона під постійними та щільними обстрілами російської армії. У нас є інші маршрути, якими ми користуємося. Ми їх не називаємо, але є можливість іноді підвозити необхідне. Так, вчора нам вдалося завезти гуманітарні вантажі в Лисичанськ і автомобіль з міста виїхав неушкодженим", - сказав Гайдай.

Також він додав, що українські захисники останнім часом дуже чітко "влучають у склади, штаби і казарми окупантів, що дає можливість робити певні паузи".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де мешканці Лисичанська набирають воду для своїх потреб.