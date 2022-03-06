Росіяни почали потужний обстріл міста.

Евакуаційна колона з маріупольцями так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Евакуаційна колона з маріупольцями так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, міська рада Маріуполя повідомила, що у місті з 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення. "У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, сьогодні, 6 березня, з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші", - повідомили в міськраді.

Вас також можуть зацікавити новини: