Поранень зазнали восьмеро людей.

Російські окупанти атакували місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок удару, попередньо, вбито шістьох мирних людей. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо, вбили шістьох мирних людей, поранили вісьмох мешканців", - повідомив він.

Унаслідок удару також пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.

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"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!" - додав Федоров.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 червня, стало відомо про нові жертви та обстріли. Зокрема, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що внаслідок ранкових обстрілів Донеччини три людини загинули і чотири - поранені.

Так, у Лиманській громаді під обстріл потрапили два поселення: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському - поранили одну людину. У Нью-Йорку Торецької громади поранено дві людини, ще одна людина була поранена у Курахівці.

У свою чергу очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по місту Дергачі Харківського району. зокрема, повідомлялося про двох постраждалих - 71-річну жінку (гостра реакція на стрес) та 75-річного чоловіка (вибухове поранення).

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