За словами міського голови, вчора місто з 5 години до 16-ї було повністю заблоковане росіянами.

Внаслідок знищення українськими захисниками ворожої військової бази на Мелітопольському аеродромі і підриву залізничного мосту окупанти посилили терор населення Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Терор, звичайно, посилили. Вчора було з 5 години ранку до 4 години вечора повністю заблоковане місто Мелітополь і всіх його жителів тримали в заручниках. І сьогодні така ж ситуація з селищем Любимівка, біля якого знаходиться міст, який був зруйнований. Вранці сьогодні рашисти повністю заблокували це селище на в'їзд та виїзд", - зазначив він.

Федоров додав, що зараз в Любимівці окупанти проводять фільтрацію в кожному будинку.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Федоров розповів, що українська сторона знищила військову базу росіян на Мелітопольському аеродромі та підірвала залізничний міст біля села Любимівка.

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