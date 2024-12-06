Годжес заувадив, що поразка Києва не в інтересах США та Європи.

У 2025 році російська армія навряд чи матиме можливість здійснити великий прорив на фронті. Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив Бен Годжес, військовим аналітиком і колишнім командувачем Сухопутних військ США в Європі.

"Я не думаю, що росіяни мають можливість досягти обвалу фронту і великого прориву. На Заході відбуваються великі політичні зміни. Змінилася влада у США, нове керівництво в ЄС. Ця динаміка потенційно може бути дуже корисною для України. Натомість проблеми у російській економіці посилюються", - сказав він.

Генерал зауважив, що ситуація у Сирії підриває можливості Ірану надавати зброю "Хезболли". У певний момент Іран опиниться під великим тиском. Невідомо, чи зможе він і далі надавати військову підтримку Росії в такій ситуації.

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Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна вижити без американської військової допомоги, Годжес заувадив, що поразка Києва не в інтересах США та Європи. Генерал переконаний, що Україна вистоїть.

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують просуватися на сході України. Зокрема на Покровському напрямку ворог окупував Новопустинку, яка знаходиться неподалік Новотроїцького. На Курахівському напрямку загарбники окупували населені пункти Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку.

Аналітики з Інституту вивчення війни підрахували втрати та просування РФ на фронті цієї осені. Так, за їхніми даними, за кожен окупований кілометр загарбники віддавали 53 життя своїх солдатів. Загалом у листопаді ворог зазнав рекордних втрат у 45 690 солдатів.

Тим часом міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україна програє у війні проти Росії. На його думку, через це Києву доведеться піти на значні поступки під час мирних перемовин.

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