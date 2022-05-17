Засновник "Азову" закликав суспільство утриматися від оцінок та критики операції в Маріуполі, щоб не зашкодити їй.

Засновник "Азову" Андрій Білецький прокоментував евакуацію поранених захисників з "Азовсталі". Він закликав утриматися від коментарів та критики щодо цієї операції.

Про це Білецький заявив у відеозверненні.

Він зауважив, що воїни 82 доби героїчної билися з російськими загарбниками. Проти них застосовували ракети, заборонені бомби, корабельну та наземну артилерію, бронетехніку, авіацію й інше озброєння.

"Понад 80 діб вони стримували ворога в оточенні, при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях і так далі. Вони зробили речі, які, безумовно, увійдуть в підручники військової історії. Зараз головне завдання - це врятувати сталевих людей. Вони ще знадобляться, безумовно, Україні. Головне зараз не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами операції з порятунку бійців. В мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на "Азовсталі", або до тих, хто має якісь секрети, інсайди і хоче зі всім світом поділитися ними - залиште їх при собі, як і власні думки", - заявив Білецький.

Він додав, що через 2-3 доби Маріупольський гарнізон надасть необхідну та чітку інформацію про цю операцію.

"На цей час можу сказати, що гарнізон, полк на зв'язку. Я знаю, що там відбувається. Гарнізон на місці, гарнізон зі зброєю в руках. Все буде добре. Все буде Україна. Не нашкодьте. Слава Україні!", - долав він.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

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