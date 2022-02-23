В результаті обстрілів повністю зруйновані три будинки.

Бойовики продовжують обстрілювати Приазов'я. Окупанти били по селищу Бердянське та селу Водяне.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

По Бердянському застосували зброю 122 мм. Снаряди розбивали будинки та ламали дерева, в результаті кілька снарядів впали на вулиці, а в руїни перетворилися три будинки.

Крім того, бойовики накрили вогнем з мінометів Водяне.

"Військових тут немає, є мирні люди й сьогодні це не війна, це геноцид з боку РФ", - розповіла глава ВЦА Сартана Олександр Курчхи.

Відзначається, що через постійні обстріли з боку окупованих РФ територій почалася поступова евакуація місцевих жителів.

Загострення на Донбасі - що відомо

Бойовики вже майже тиждень обстрілюють щастя, в результаті чого страждають місцеві жителі.

Крім того, в результаті обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор. До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи. Пізніше стало відомо, що рятувальники не можуть почати гасити трансформатори на ТЕС у Щасті через обстріли російських окупаційних військ.

У зв'язку з постійними обстрілами голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заговорив про евакуацію жителів Щастя.

За минулу добу, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. В результаті обстрілу один з українських військовослужбовців отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Один військовий отримав поранення і знаходиться в лікувальному закладі. П'ять захисників отримали бойове травмування.

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