Бойовики продовжують обстрілювати Приазов'я. Окупанти били по селищу Бердянське та селу Водяне.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
По Бердянському застосували зброю 122 мм. Снаряди розбивали будинки та ламали дерева, в результаті кілька снарядів впали на вулиці, а в руїни перетворилися три будинки.
Крім того, бойовики накрили вогнем з мінометів Водяне.
"Військових тут немає, є мирні люди й сьогодні це не війна, це геноцид з боку РФ", - розповіла глава ВЦА Сартана Олександр Курчхи.
Відзначається, що через постійні обстріли з боку окупованих РФ територій почалася поступова евакуація місцевих жителів.
Загострення на Донбасі - що відомо
Бойовики вже майже тиждень обстрілюють щастя, в результаті чого страждають місцеві жителі.
Крім того, в результаті обстрілу окупантами ТЕС зайнявся трансформатор. До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи. Пізніше стало відомо, що рятувальники не можуть почати гасити трансформатори на ТЕС у Щасті через обстріли російських окупаційних військ.
У зв'язку з постійними обстрілами голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заговорив про евакуацію жителів Щастя.
За минулу добу, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. В результаті обстрілу один з українських військовослужбовців отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Один військовий отримав поранення і знаходиться в лікувальному закладі. П'ять захисників отримали бойове травмування.