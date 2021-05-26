В ОБСЄ вважають, що треба докласти зусиль, аби провести розмінування територій, розвести сили й засоби, звільнити заручників, а також відкрити більше КПВВ.

Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід відзначає важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі й відведення озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмід сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Вона пояснила, що їй необхідно було відвідати Україну, щоб на власні очі побачити обстановку на лінії зіткнення на Донбасі і зробити оцінку поточної ситуації.

«Для мене це дуже важливо. Тому що під час цієї кризи, яка вже триває багато років, вона має жахливий вплив на життя людей, які живуть у районах, вражених конфліктом. Ситуація з COVID-19 лише ускладнила ці труднощі... На жаль, протягом останніх декількох місяців ми побачили, що там зростає напруга, порушення режиму припинення вогню збільшились. І така ситуація фіксується щодня нашою Спеціальною моніторинговою місією. Я думаю, що це нагадує нам про крихкість ситуації і також про те, що критично важливо дотримуватися режиму припинення вогню і відвести озброєння».

Читайте такожМинулої доби на Донбасі зафіксовано вісім обстрілів: бойовики гатили з гармат та мінометів (відео)Вона запевнила, що в ОБСЄ віддані урегулюванню цієї ситуації і покращенню життя людей.

«Я вважаю, що важливо зміцнити те, що вже наразі було досягнуто. Ми повинні зробити більше», - заявила Шмід.

Також вона наголосила, що треба докласти зусиль, аби на лінії розмежування відкрити більше контрольних пунктів в'їзду-виїзду, провести розмінування територій, розвести сили і засоби та звільнити заручників.

Шмід наголосила, що цього року ОБСЄ та головуюча в організації Швеція повною мірою віддані підтримувати усі зусилля з урегулювання ситуації на Донбасі на основі мінського процесу переговорів у Тристоронній контактній групі і переговорів у нормандському форматі. «Тому що повне виконання Мінських угод... – це єдиний спосіб виходу з кризи», - переконана Шмід.

Генеральний секретар ОБСЄ зазначила, що Спеціальна моніторингова місія стикається з обмеженнями у свободі пересування для доступу до певних територій, але відіграє важливу роль для підтримки діалогу і сприяє встановленню локального режиму припинення вогню для відновлення об'єктів інфраструктури.

Окремо вона сказала, що СММ опосередковано відстежує ситуацію, яка відбувається в окупованому Криму, а також посилає патрулі місії для ознайомлення з ситуацією на пунктах пропуску на адміністративній межі з окупованим півостровом.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі відстежує порушення режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та встановлення сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, який не контролюється урядом України, а також виведення з території нашої держави всіх іноземних збройних формувань, воєнної техніки та найманців, включаючи роззброєння всіх незаконних груп.

Мандат СММ поширюється на всю територію України, включаючи Автономну республіку Крим та Севастополь.

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Автор: Віталій Саєнко