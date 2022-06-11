Російські війська встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили своє угруповання військ на Новопавлівському напрямку. Ворог також намагається закріпитися в районі Святогірська і веде обстріли по більшості населених пунктів на лінії зіткнення.