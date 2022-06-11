Противник укріплює фортифікаційні обладнання другого та третього рубежів оборони.

Російські війська встановили укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північнокримський канал.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти посилили своє угруповання військ на Новопавлівському напрямку. Ворог також намагається закріпитися в районі Святогірська і веде обстріли по більшості населених пунктів на лінії зіткнення.

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