Окупанти ведуть обстріли майже по всій лінії зіткнення.

Російські окупанти посилили своє угруповання військ на Новопавлівському напрямку. Ворог також намагається закріпитися в районі Святогірська і веде обстріли по більшості населених пунктів на лінії зіткнення.

Такими даними поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому інформаційному зведенні.

На Новопавлівському напрямку вороже угруповання отримало підкріплення. Неподалік від Мар'їнки та Красногорівки противник завдавав ударів з літаків Су-25. А в районі Новобахмутівки і Олександрополя велися обстріли за допомогою гвинтокрилів Ка-52 і Мі-8.

Активні бойові дії на Лиманському напрямку не зафіксовані, проте ворог продовжує закріплюватися біля Святогірська з метою розвинути наступ на Лиман-Слов'янськ. Неподалік від Дронівки і Серебрянки було зафіксовано обстріли.

Війна в Україні: ситуація на інших напрямках 10 червня

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку Державного кордону. Агресор обстріляв наші підрозділи, з метою сковування їх дій, із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника ведуть підготовку до відновлення наступу на місто Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та створення умов для блокування наших підрозділів. Бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону. Ворог продовжує заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Здійснює заходи маскування.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог зосереджує основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Завдяки свіжому зведенню також стало відомо про те, що ворогові стає все важче компенсувати втрати. Росіяни намагаються вирішити проблему за рахунок спеціальних контрактів.

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