Росіян змусили відступити, як і у випадку з Київською областю, і з островом Зміїний.

Потенційна втеча рашистів з Херсона — це результат активних дій ЗСУ, які проводять контрнаступ на півдні. Окупанти здійснюють такий же "жест доброї волі", як і у випадку з Київською областю та островом Зміїний.

Таку заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в четвер, 10 листопада: "Так само як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід з Херсону — це результат наших активних дій. Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі".

Громов додав, що зараз в Генштабі ЗСУ не можуть ні підтвердити, ні спростувати так званий вихід ворога з Херсона. Однак наступальна операція українських захисників триває, згідно з раніше наміченим планом. Про всі дії Збройних сил командування розповідатиме в офіційних зведеннях.

Відео дня

Окупанти тікають з Херсона: що відомо

Вранці 9 листопада надійшла інформація про підрив росіянами п'яти мостів у Херсонській області. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що у рашистів "обвалився фронт".

Того ж дня міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська з правого на лівий берег Дніпра і організувати оборону по рубежу річки. Нібито захищатися на території західної частини Херсонщини "недоцільно".

Російський генерал Сергій Суровікін, який командує окупаційними військами в Україні, назвав причиною втечі проблеми з постачанням. Вони виникли в результаті ударів ЗСУ по логістичних ланцюжках і складах з боєприпасами.

Після цього в Офісі президента України повідомили, що поки немає ознак відступу РФ з Херсона. За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, він вірить даним розвідки, а не ворожим заявам.

Керівник об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі прокоментував заяву росіян. Він вважає, що в разі відступу відведення військ може тривати кілька тижнів.

Вас также могут заинтересовать новости: