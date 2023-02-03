Минула доба на фронті відзначилася низкою ворожих атак на українські позиції.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів в Луганській та Донецькій областях. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині", - повідомили у Генштабі.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони 21 населеного пункту Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони шести населених пунктів Харківської області та двох - Луганської; на Лиманському напрямку обстріляно було п'ять населених пунктів на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали шість населених пунктів Донецької області; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили 12 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли п'ять населених пунктів Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 40 населених пунктів.

Війна в Україні – поточна ситуація

За добу авіація ЗСУ розгромила чотири райони зосередження окупантів. Також уражено було пункт управління та склад боєприпасів противника.

Росія не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів по українській території.

У Бахмуті Донецької області потрапили під обстріл та дістали поранень двоє норвезьких волонтерів-медиків. За словами волонтера, він із колегою уранці отримали завдання евакуювати кількох людей, що постраждали від обстрілів. Коли вони приїхали на зазначене місце, російські війська відкрили вогонь.

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