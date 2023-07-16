Терорист заявив, що "вагнерівці" тепер вороги Росії, як і їхній шеф.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін прокоментував відеоролики з колонами "Вагнера" під чорними прапорами "зі злегка модернізованою емблемою дивізії СС "Тотенкопф".

Як повідомив Гіркін в Телеграм-каналі, є кілька нюансів, які хочеться підкреслити. За його словами, самого Пригожина та його найманців треба відокремлювати.

"Серед останніх було чимало добровольців, які не знайшли іншої можливості брати участь у захисті Вітчизни, а також тих, хто шукав найефективніше застосування своїх сил та навичок у поточній війні. Було і значне число ветеранів "сирійської" та "африканських" кампаній, які воювали у складі "Вагнера" просто через те, що ПВК стала "їхньою домівкою". Поки "Вагнер" воював за Росію - на негатив у його "ідеології" ("Наш бізнес - смерть і бізнес йде добре", "Кращі в пеклі" і т.п. разом з "біля-СС-івською" символікою) можна було закривати очі", - зазначив Гіркін.

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Втім, зараз "все негаразд", адже проведений під "зрадницькими" ("Росія напала на Україну без приводу" тощо) гаслами "марш справедливості" - став "реперною точкою" у подальшому існуванні цієї ПВК, вважає терорист.

"І ті "музиканти", які залишилися у зазначеному НВФ (незаконному збройному формуванні) під командою ублюдка-Кухаря - такі ж зрадники Росії, як і він. Суб'єктивно вони можуть цього не розуміти і тішити себе різними ілюзіями. Але об'єктивно – це саме так і аж ніяк інакше. Просто тому, що тепер "приватна армія" Пригожина не має жодного морального права вважатися захисницею Вітчизни. А її бійці відстоюють своє право вбивати будь-кого і де завгодно за гроші, які платить їм "роботодавець". Тепер всі, хто залишився під "прапором з черепушкою" - такі ж зрадники, як сам Пригожин", - зазначив Гіркін.

Воєнний злочинець вважає, що майбутнє у "Вагнера" буде "досить похмурим" - вони "вбиватимуть своїх співгромадян у Росії" за наказом свого "маніяка-хазяїна". Готовність до цього вони чудово продемонстрували 23-24 червня, за що не зазнали жодного покарання, додав Гіркін.

У підсумку терорист пообіцяв блокувати усіх, хто симпатизує "Вагнеру".

"Вагнер" у вигнанні

Після невдалого заколоту Євгена Пригожина та його найманців практично видворили на територію Білорусі. 15 липня в ДПСУ підтвердили наявність найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі. Також моніторингова група Білорусі "Гаюн" зафіксувала колону техніки "вагнерівців" на території країни. Повідомлялося, що угрупування найманців рухалося в сторону села Ціль. Маршрут колони пролягав через Рогачів у бік Бобруйська, а далі на Осиповичі.

Напередодні повідомлялося, що велика колона приватної військової кампанії "Вагнер" прибула до Білорусі. Всього зафіксовано мінімум 60 різних авто в супроводі машин білоруської ДАІ.

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