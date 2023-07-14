Терорист оцінив "закулісну" зустріч між Путіним і 35 командирами ПВК "Вагнер" в Кремлі.

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков оцінив "закулісну" зустріч між лідером РФ Володимиром Путіним та 35 командирами ПВК "Вагнер".

Відзначимо, що Путін покликав найманців і засновника організації Євгена Пригожина "на килим" у Кремль 10 липня, щоб умовити "вагнерівців", попри спробу заколоту, продовжувати воювати в Україні. Вчора лідер РФ розкрив відповідні деталі розмови росЗМІ й нарвався на гнів терориста Гіркіна в Telegram.

За словами колишнього бойовика "ДНР", Путіна на зустрічі змусили "ковтати" й погоджуватися з тим, що Пригожин і його банда не збираються воювати у складі ЗС РФ.

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"Президент благородно пропонує вчорашнім заколотникам продовжити захист країни в лавах Збройних сил. Бунтівники згідно кивають, але вальяжно розвалений в першому ряду "Пахан" (Пригожин - УНІАН) заявляє, що "хлопці не згодні". Президент "ковтає" і погоджується з думкою отамана, обіцяє пошукати інші варіанти. Завіса", - вказав Гіркін.

Він оцінив фразу Путіна про те, що ПВК "Вагнер" юридично не існує та заявив, що це зручне пояснення для "вагнерівців", які конституційно мають право сприймати владу лідера РФ "не більше, ніж як особливість рельєфу" в Росії.

"У Всесвіті "Вагнера" є тільки Пахан (Пригожин), а РФ і її президент - не більше ніж особливості рельєфу, в якому ПВК діє. Усвідомивши цей факт і розуміючи, що не може ні покарати, ні навіть розпустити неіснуючу організацію, президент впав у прострацію і пішов у роздумах... Що міг зробити президент, який вже півтора року старанно ухиляється від конституційних обов'язків Верховного Головнокомандувача?",- викрив Путіна Гіркін.

Терорист резюмував, що за підсумками переговорів у Кремлі загонам "Вагнер" дозволили й далі заробляти на війні в Африці, а для Путіна залишився один варіант: "Президент зайнявся звичним "садо-мазо" - почав скаржитися громадськості на те, що його знову "надули", принизили і в гріш не ставлять, старого дурня...", - заявив Гіркін.

Путін прокоментував зустріч з Пригожиним у Кремлі

Зазначимо, 13 липня лідер РФ Володимир Путін прокоментував переговори із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Кремлі (зустріч відбулася 10 Липня, як уточнив Путін, на ній були присутні 35 осіб).

Президент РФ зазначив, що дав "вагнерівцям" кілька варіантів для існування в Росії після історії зі спробою бунту (23-24 червня). Зокрема, за словами Путіна, він "дав оцінку" діям найманців на війні в Україні і запропонував продовжити захищати РФ під керівництвом командира з позивним "Сивий", проте Пригожин відповів на пропозицію відмовою.

Тоді Путін підкреслив росЗМІ, що юридично організації ПВК "Вагнер" у РФ не існує.

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