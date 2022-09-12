Він записав звернення на площі Леніна.

"Глава" окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Денис Пушилін з'явився в Донецьку. Він записав відеозвернення на міській площі Леніна.

"Хотів би звернути увагу на те, що дуже багато зараз "фейкової, брехливої" інформації. Задум, умисел противника зрозумілий: спробувати нав'язати паніку, щоб у кого б то не було зародилися якісь сумніви. Тому постараюся зараз частіше виходити [в ефір] і пояснювати, що, де і яким чином відбувається. Ми бачили і вчора дуже багато "вкидань" було, і те, що в аеропорт вже там зайшов противник. Мене намагалися звільнити і в Росію відправити. Це, звичайно, повна нісенітниця", — заявив Пушилін.

Далі "керівник" окупаційної адміністрації почав ділитися нічим непідтвердженою інформацією про успіхи рашистів на фронті. За його словами, ЗСУ зазнали втрат і "як мінімум" зупинені на різних напрямках.

Відео дня

Нагадаємо, інформацією про зникнення Пушиліна спочатку поділився "24 канал" з посиланням на джерело в розвідці. Потім її частково підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "глава ДНР" не відвідав "концерт на кістках" в місті, де повинен був з'явиться. І на той момент ніхто не знав, куди пропав Пушилін.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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