У Путіна переконують, що все нібито йде за їхнім планом.

У Кремлі не погодилися із заявою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут.

Як повідомляє пропагандиський ТАСС, прессекретар російського диктатора Путіна Дмітро Пєсков заявив, що "глухого кута" на полі бою нібито немає.

"Ні, він (конфлікт - УНІАН) не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані. Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи", - заявив Пєсков.

Що передувало

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що в поточній війні, швидше за все, прориву захисту російських окупантів не буде, а відповідно лінія фронту суттєво не зміниться. Він підкреслив, що для перемоги України потрібна принципово нова технологія, тому що зараз ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

За його словами, нинішній етап конфлікту між Україною і РФ - "позиційна" війна, яка характеризується статичністю і затяжним характером бойових дій, а не "маневрена", що передбачає рух і швидкість.

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