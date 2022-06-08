Російські окупанти влаштували для маріупольців реальну боротьбу за гуманітарку, оскільки іншого джерела їжі у нещасних городян просто немає.
Як повідомляє в Telegram радник мера Петро Андрющенко, цей процес в Маріуполі відбувається так:
- Необхідно записатися в чергу, яка на два-три дні вперед.
- У день "черги" треба потрапити в число перших 300 везунчиків вже живої черги.
- Почекати на спеці воду і набрати її.
- Отримати продукти не дуже хорошої якості, які без холодильників швидко зіпсуються.
- За день-два знову йти за гуманітаркою.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою.