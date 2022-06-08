Отримання гуманітарної допомоги в окупованому Маріуполі перетворилася на квест / скрін відео

Російські окупанти влаштували для маріупольців реальну боротьбу за гуманітарку, оскільки іншого джерела їжі у нещасних городян просто немає.

Як повідомляє в Telegram радник мера Петро Андрющенко, цей процес в Маріуполі відбувається так:

  • Необхідно записатися в чергу, яка на два-три дні вперед.
  • У день "черги" треба потрапити в число перших 300 везунчиків вже живої черги.
  • Почекати на спеці воду і набрати її.
  • Отримати продукти не дуже хорошої якості, які без холодильників швидко зіпсуються.
  • За день-два знову йти за гуманітаркою.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах за питною водою.

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