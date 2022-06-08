Гуманітарне пекло: окупанти влаштували для маріупольців "голодні ігри" (відео)

Зазначається, що спочатку потрібно записатися в чергу і почекати 2-3 дні. У день "черги" потрібно добігти серед перших 300 щасливчиків вже в живу чергу.

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