Чернєв стверджує, що такий варіант розвитку подій більш вірогідний, ніж пряме вторгнення РФ.

Нардеп від "Слуги народу" й голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв попередив про загрозу широкомасштабної війни з Білоруссю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Широкомасштабна війна з Білоруссю стає більш вірогідною, ніж пряме вторгнення Росії. Схоже, що саме агресія проти України може стати тією платою, яку пообіцяв Лукашенко Путіну за порятунок свого режиму. Сам Путін відкрито напасти на нас не може - надто великі ризики. Використати для цього фейкові республіки також не вийде - в них немає авіації та ракет, а без них перемогти Україну неможливо. Проте ракети і авіація є у Лукашенка, а ще він заявляє, що збирається закупити у Росії С-400, нові літаки й гелікоптери та інше озброєння", - стверджує "слуга народу".

За його словами, "ідеальний варіант" для Путіна - натравити Білорусь на Україну й воювати з нею під білоруським прапором. Лукашенка, стверджує депутат, не шкода, бо він для світу - "збитий льотчик".

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"Грунт для такого сценарію Лукашенко готує вже давно. Це і постійні звинувачення нас у тому, що ми, начебто, засилаємо до Білорусі бойовиків та зброю. Це і погрози перейти кордон, "щоб зробити Україну українською". Це і відверті провокації на зразок "обстрілу" білоруського прикордонного знаку начебто з території України. Схоже, що у перспективі Лукашенко з Путіним готують нам новий Глейвіц. Доводять ситуацію до критичної межі, за якою може бути вигаданий привід для вторгнення. Готуймося", - написав Чернєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський публіцист пояснив, чому Путіну вигідно вбивати українців на Донбасі.

До цього журналіст Дмитро Гордон пояснив, чим небезпечні для України наступники Путіна.

Автор: Юрій Годован