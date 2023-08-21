За її словами, на тимчасово окупованому півострові вже давно констатовано фактично відсутність приїжджих туристів, є лише внутрішнє переміщення.

Голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зауважує, що туристичний сезон у Криму був закритий разом з відкриттям "бавовняного".

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, як активна "бавовна" в Криму минулого тижня впливає на туристичний сезон.

"Туристичний сезон був закритий разом з відкриттям "бавовняного". В принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне", - зауважила Гуменюк.

Так, якщо говорити про переміщення жителів півострова, то вони з центральних регіонів "під’їжджали до моря, подивитися на ті окопи, що там нарили".

"Але у більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа у них не стало те, що гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик", - сказала речниця.

З Криму "змило" туристів

Раніше російське видання "Комерсант" з посиланням на російських туроператорів зазначило, що потік "відпочивальників" в Криму цього року скоротився на 25-30%, зокрема через вибухи та затори на Керченському мосту.

Так, за оцінками віце-президента Асоціації туроператорів країни-агресора Сергія Ромашкіна, за перші вісім місяців 2023 року Крим відвідали близько 3,7-3,9 млн туристів, що на 25-30% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, компанія "Алеан" зазначає, що кількість бронювань в Криму цього літа скоротилося вдвічі.

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