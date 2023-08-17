Число бронювань в Криму цього літа скоротилося вдвічі.

Потік "відпочивальників" в Криму цього року скоротився на 25-30%, зокрема, через вибухи і затори на Керченському мосту, пише російське видання "Комерсант" з посиланням на російських туроператорів.

За оцінками віце-президента Асоціації туроператорів країни–агресора Сергія Ромашкіна, за перші вісім місяців 2023 року Крим відвідали близько 3,7-3,9 млн туристів, що на 25-30% менше, ніж за такий самий період минулого року. Компанія "Алеан" зазначає, що число бронювань в Криму цього літа скоротилося вдвічі. За даними сервісу бронювання "Острвоок", число "туристів" на окупованому півострові скоротилося на 50-60% порівняно з 2022 роком. За інформацією компанії "Твил", в Євпаторії скорочення бронювань за підсумками літа – 69%, в Севастополі – 66%.

Ромашкін вважає, що на популярності курортів на окупованому півострові позначилися прохолодна погода, а також затори і вибухи на Кримському мосту.

Відео дня

"Туристи" з РФ в Криму - останні новини

На тлі повномасштабної війни та окупації південних і східних регіонів України РФ почала дедалі частіше пропонувати своїм громадянам вирушати на відпочинок до захопленого Криму за "альтернативним маршрутом". Проїхати "на море" через лінію фронту росіяни пропонували, зокрема, через затори на Кримському мосту. Також у Кремлі запропонували розв'язати проблему підвезення "туристів" десантними кораблями.

До того, як РФ почала повномасштабну війну проти України, кожен 5-й російський турист вирушав "відпочивати" саме на окупований півострів. До початку літа 2023 року бронь в Крим впала з 20% до менше 1%.

Вас також можуть зацікавити новини: