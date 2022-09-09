Це, найімовірніше, просто демонстрація "підтримки" для російського глядача.

Відео колони техніки на нібито Харківському напрямку, оприлюднені сьогодні Міноборони РФ, є звичайною іміджево-інформаційною кампанією Росії на тлі контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУ розвідки Андрій Юсов.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє", - сказав він. Відео дня

Юсов пояснив, що ролики сьогодні "вирішують питання насамперед іміджево-інформаційне": "Справді, так довго розповідати про невдачі української армії і відсутність серйозного контрнаступу й отримувати такий серйозний удар – треба виправляти іміджеві втрати".

"Ці колони, які ми бачили, – це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.

Він додав, що це, найімовірніше, просто демонстрація "підтримки" для російського глядача.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – (росіяни) не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - відповів Юсов.

Сьогодні вдень МО РФ опубліковано серію роликів пересування колони важкої техніки росіян, які нібито вирушили на "підкріплення" до розбитих військ окупантів на Харківському напрямку.

Після втрати Росією Балаклії рашистські пропагандисти почали публічно вимагати від командування ввести на територію України "резерви".

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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