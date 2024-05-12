Військові показали відео, на якому росіяни "намагаються пройти кордон на Харківщині".

Російські окупанти атакують Харківську область великою кількістю піхоти без підтримки броньованої техніки.

Як повідомляє підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони "Гострі картузи", українські воїни систематично працюють над відбиттям російських атак. Крім того, військові показали відео, на якому росіяни "намагаються пройти кордон на Харківщині".

"Продовжуються важкі бої. Росіяни йдуть великою піхотною кількість майже не використовуючи техніку", - зазначили "Гострі картузи".

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

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