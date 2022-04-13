У селищах Талаківка та Сартана люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

Жителі передмістя Маріуполя поскаржились на погіршення самопочуття після розповсюдження окупантами отруйної речовини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Дійсно, вони використали деяку хімічну речовину, скинувши її з безпілотника. На жаль, ми не можемо взяти зразки і засвідчити, що це було. Вітер розповсюдив цю речовину, і її частинки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я у селищах Сартана і Талаківка. Після цього люди залишили свої домівки у цих селах і евакуювались", - сказав він.

За словами Бойченка, у цих селищах люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

Також мер зазначив, що окупанти зривають евакуацію жителів міста.

"Наші плани щодо евакуації постійно руйнуються, адже рішення приймаються виключно одною стороною. Коли ми планували евакуацію, ми повідомляли тій стороні, що ми для цього будемо робити, скільки долучимо комунального транспорту, а вони тільки фіксували цей транспорт і руйнували його з артилерії", - сказав Бойченко.

Він заявив, що російським військам допомагають колаборанти.

"На початку евакуації ми мали 100 комунальних автобусів, а тепер жодного автобуса не маємо і жоден не виїхав з міста. І хтось, на жаль, із середини корегував ці руйнування. Сьогодні ми розуміємо, хто це робив - це ОПЗЖ, які є колаборантами і зривали евакуацію з початку березня. Але понад 100 тис. населення все ж таки змогли евакуюватись, і ще понад 100 тис. осіб залишається на сьогодні в Маріуполі", - повідомив Бойченко.

Хіматака по Маріуполі: що відомо про черговий злочин РФ

Як повідомляв УНІАН, у полку "Азов", бійці якого обороняють Маріуполь, ввечері 11 квітня заявили, що російські війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігалась дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

За кілька годин до цього, говорячи про українських військових, які утримують завод "Азовсталь", представник терористів "ДНР" Едуард Басурін заявив, що хімічні війська знайдуть, як "викурити кротів зі своїх нір".

Зеленський звернувся до світових лідерів через хіматаку у Маріуполі. Він закликав світ відреагувати на застосування Росією боєприпасів з отруйними речовинами.